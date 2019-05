Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Einbrecher scheitert

Weil die Tür zu stabil war machte ein Unbekannter am Wochenende in Ertingen keine Beute.

Ulm (ots)

Montagmorgen sah ein Zeuge die Spuren an dem Gebäude in der Krähbrunnenstraße: Am Wochenende hatte ein Unbekannter versucht, eine Tür aufzubrechen. Die war so stabil, dass es der Einbrecher nicht schaffte. Ohne Beute zog er wieder von dannen. Seine Spuren ließ der Täter an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Riedlingen (07371/ 9380) erste Hinweise auf den Einbrecher.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

