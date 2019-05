Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - ausländischer Autofahrer stand unter Einfluss von Alkohol

Weiterfahrt wurde untersagt und eine Sicherheitsleistung wurde erhoben

Ulm (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Laupheim kontrollierten am Freitagabend gegen 22.00 Uhr auf der B 30, Höhe Laupheim-Mitte einen 25-jährigen Autofahrer. Bei der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Anzeichen von Alkoholbeeinflussung feststellen. Der Golffahrer zeigte sich kooperativ. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Da der ausländische Fahrzeugführer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Bereitschaftsstaatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt.

