POL-UL: (UL) Öpfingen - Betrunken im Graben - Völlig betrunken landete am Freitagvormittag eine Frau im Graben.

Gegen 10:45 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Auf der Kreisstraße 7359, zwischen Öpfingen und Pfraunstetten, hatten sie auf Höhe Niederhofen ein Auto im Graben stehen sehen. Darin befand sich auf dem Fahrersitz die 64-jährige Fahrerin. In der Hand hielt sie eine Flasche Wein. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen fuhr sofort an. Gegenüber den Beamten gab die Frau an, sich nicht erinnern zu können, wie sie an die Örtlichkeit gekommen war. Zusätzlich zu der halb leer getrunkenen Flasche Wein fanden die Polizisten noch einen geleerten Flachmann bei der Fahrerin. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihre Fahrzeugschlüssel und -papiere wurden einbehalten. Der Golf der 64-Jährigen wurde abgeschleppt. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

