Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Auto überschlägt sich

Zu schnell war am Donnerstagabend ein Fahranfänger bei Steinheim unterwegs.

Ulm (ots)

Der 18-Jährige war gegen 20 Uhr auf der Ortsumfahrung Steinheim in Richtung Heidenheim unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er mit seinem Dacia ins Schleudern und von der Straße ab. An einer Böschung überschlug sich das Auto und kam auf der Straße zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Das total beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2.000 Euro. Angehörige der Feuerwehr kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Strecke war etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

+++0869871

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell