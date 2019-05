Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Auflieger fängt Feuer

Nach Durchfahren des Tunnels bemerkte am Donnerstag ein Lkw-Fahrer seinen brennenden Auflieger.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr fuhr der 44-Jährige mit seinem Sattelzug aus Richtung Merklingen durch den Tunnel. Beim Abbiegen in Richtung Ehingen habe der Mann im Rückspiegel gesehen, dass sein Auflieger brennt. Das sagte er später der Polizei. Auf der Abbiegespur hängte der Fahrer den Auflieger von der Zugmaschine ab. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und löschte den Brand. Möglicherweise war das Feuer durch einen festsitzenden Bremssattel am mittleren Rad des dreiachsigen Aufliegers entstanden. Die Schadenshöhe ist der Polizei noch nicht bekannt. Wegen des Brandes war der Tunnel bis etwa 12 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, weshalb sich der Verkehr in der Stadt kurzzeitig staute. Die Abbiegespur war bis zur Bergung des Aufliegers durch einen Abschlepper mehrere Stunden blockiert.

+++++0866716

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell