Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Helfer gleich zur Stelle

Am Mittwoch schleuderte bei Ulm ein Auto in den Graben.

Ulm (ots)

Gegen 8.45 Uhr fuhr ein 31-Jähriger von Erstetten in Richtung Eggingen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann aus unbekannter Ursache mit seinem Mercedes von der Straße abgekommen. Beim Gegenlenken schleuderte das Auto in Graben. Der Rettungsdienst fuhr zufällig vorbei und bemerkte den Unfall. Die Helfer kümmerten sich um den Fahrer, der ohne Verletzungen davon gekommen war. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 9.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Als Radfahrer suchen Sie Blickkontakt um sicher zu gehen, dass Sie gesehen wurden. Damit alle sicher ankommen!

+++++0861940

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell