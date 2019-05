Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Völlig verqualmt

Rund 100 Arbeiter mussten am Mittwoch in Biberach eine Halle verlassen.

Ulm (ots)

Kurz nach 13 Uhr rückten die Retter und Helfer zu einer Firma in die Hans-Liebherr-Straße aus. In einer Halle schlugen offene Flammen aus einem Kabelschacht. Ein Zeuge löschte den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Doch hatte sich starker Rauch in der Halle gesammelt. Polizei und Feuerwehr brachten die Menschen in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler führte ein Defekt zum Brand. Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.

