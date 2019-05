Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) A8, Wendlingen - Unfall zwischen Pkw und Reisebus führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn

eine Person wurde bei einem Unfall auf der A8 leicht verletzt

Ulm (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08.10 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Kirchheim/Teck-West in Fahrtrichtung München informiert. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines VW Passat fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem Heck eines Reisebusses. Dadurch kam der VW Passat ins Schleudern und streifte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Renault mit Anhänger eines 58 Jahre alten Mannes. Hierdurch wurde der VW wieder in Richtung Mittelleitplanke abgewiesen, prallte dagegen und kam schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Der 50 Jahre alte Fahrer des VW Passat wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in eine Klinik zur Untersuchung. Der 59 Jahre alte Renaultfahrer, der 36 Jahre alte Reisebusfahrer und dessen 13 Fahrgäste wurden nicht verletzt. Da die Autobahn durch auslaufende Betriebsflüssigkeiten auf mehreren hundert Metern verschmutzt war, mussten die mittlere und rechte Fahrspur durch die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei und eine Spezialfirma bis etwa 12.00 Uhr gereinigt werden. Der Reisebus und der VW Passat mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Insassen des Reisebusses wurden durch einen Ersatzbus abgeholt und weiter transportiert. Durch die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen war die Autobahn nur noch über den linken Fahrstreifen befahrbar, was für einen erheblichen Rückstau sorgte. Die Polizei Mühlhausen schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindesten 35.000 Euro.

