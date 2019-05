Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Unbekannter stiehlt Geld und Werkzeug

In der Nacht zum Dienstag war in Blaustein ein Dieb unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen zwei Uhr überraschte ein Bewohner in der Pappelauer Straße in Dietingen den vermeintlichen Dieb. An seinem Gebäude war die Tür nicht verschlossen. Der Unbekannte ging hinein und stahl Geld und persönliche Gegenstände. Das bemerkte der Zeuge erst, nachdem der Dieb wieder weg war. In derselben Nacht stahl ein Unbekannter Bei der Linde Werkzeuge aus einer unverschlossenen Garage. Dort stand auch ein Ford mit offenen Türen. Deshalb vermutet die Polizei, dass der Dieb auch das Auto durchsuchte. Der Verdächtige sei Osteuropäer, groß und schlank. Er trug schwarze Kleidung und eine Wollmütze. Die Polizei aus Blaustein hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie prüft, ob die beiden Fälle zusammenhängen und hofft auf Zeugenhinweise. Die Ermittler fragen: Wer hat den Verdächtigen in der Nacht in Dietingen gesehen? - Wem fiel in Dietingen ein verdächtiges Fahrzeug auf? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 entgegen.

++++0849550++++0848776

Holger Fink, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell