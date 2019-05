Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Platte Reifen in der Baustelle

Mindestens zwei Fahrer holten sich im Bereich einer Baustelle in Ulm kaputte Reifen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, waren am Montagmittag zwei Fahrer in der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Olgastraße unterwegs. Im Baustellenbereich beim Bahnhof überfuhren sie mit ihren Autos Stahlteile. Die sollen wenige Zentimeter aus der Straße geragt und so die Reifen beschädigt haben. Die Gefahr ist bereits beseitigt. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.

++++0846607

Holger Fink, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell