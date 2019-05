Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Pkw prallt gegen Baum

Ulm (ots)

Schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde ein 46-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagnachmittag auf der B 492 zwischen Allmendingen und Schmiechen ereignet hat. Der Skoda-Lenker befuhr die Bundestraße von Allmendingen her kommend, als er auf Höhe der Abzweigung Grötzingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Es bedurfte des Einsatzes der Feuerwehr Allemendingen und dem Einsatz von schwerem Gerät, um den schwer verletzten Mann aus dem Wrack zu bergen. Der 46-jährige wurde in eine naheliegende Unfallklinik eingeliefert. Der Skoda wurde bei dem Unfall totalbeschädigt. Der Sachschaden summiert sich auf ca. 30.000 Euro. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw gut zwei Stunden gesperrt werden.

