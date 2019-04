Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Essen auf Herd vergessen

Eine Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Brandes am Mittwoch in Steinheim.

Gegen 20 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. In der Küche einer Gaststätte in der Bartholomäer Straße war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Steinheim und Heidenheim hatten den Brand schnell gelöscht. Sie lüfteten das Gebäude. Eine Frau hatte zuvor versucht, das Feuer mit einer Decke zu löschen. Sie verletzte sich hierbei leicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand das Feuer in der Küche, weil unbeaufsichtigtes Essen in der Pfanne in Brand geraten war. Der Sachschaden dürfte sich auf die Küche begrenzen und rund 15.000 Euro betragen.

