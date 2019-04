Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Beim Überholen verunglückt

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer am Montag von Westerheim ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der 19-Jährige fuhr kurz vor 14 Uhr von Laichingen in Richtung Westerheim. Unterwegs habe er ein Auto überholt, schilderten Zeugen später der Polizei. Dabei kam die Honda zu weit nach links neben die Fahrbahn. Der Motorradfahrer stürzte und prallte gegen gegen die Büsche. Der Rettungsdienst brachte den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden am Motorrad auf rund 5.000 Euro.

Das Polizeipräsidium Ulm verzeichnete einen Anstieg der Unfälle mit Motorradfahrern von 242 im Jahr 2017 auf 285 Unfälle in 2018. Zusammen mit ihren Partnern macht die Polizei derzeit mit Aktionen auf die Gefahren beim Motorradfahren aufmerksam (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4241406). Gleichzeitig kündigte sie Kontrollen an. Damit will sie nicht nur die Geschwindigkeit messen und Mensch und Maschine überprüfen, sie will auch mit den Bikern ins Gespräch über die Gefahren kommen. Damit alle sicher ankommen.

