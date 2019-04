Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Räuber scheitern kläglich

Beherzt hat ein Mann drei Unbekannte am Dienstag in Giengen in die Flucht geschlagen.

Ulm (ots)

Die Drei traten kurz vor 4 Uhr in einen Betrieb in der Steigstraße, so die Erkenntnisse der Polizei. Sie hatten sich Strumpfmasken über den Kopf gezogen. Die Unbekannten gingen auf einen Angestellten zu und forderten Geld, schilderte er später der Polizei. Der Beschäftigte gab jedoch zu erkennen, dass er kein Geld hat und dass er die Polizei verständigt. Daraufhin ergriffen die Unbekannten die Flucht.

Wie der Angestellte der Polizei weiter mitteilte, waren die Drei schlank und trugen dunkle Kleidung. Einer war mit etwa 1,85 Metern etwas größer als die beiden anderen. Die schätzt der Zeuge auf gut 1,70 Meter. Die Kriminalpolizei in Heidenheim ermittelt jetzt und sucht die Unbekannten. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise von Zeugen. Sie fragen:

- Wer hat am Dienstag, zwischen 3 Uhr und 4 Uhr, in der Steigstraße in Giengen die drei Männer gesehen? - Wem sind dort oder in der Nähe Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heidenheim unter der Telefon-Nr. 07321/3220.

+++++++++ 0753908

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

