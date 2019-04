Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: UL) Blaustein - Anonymer Brief löst Polizeieinsatz aus

Am Freitagvormittag kam es in Blaustein zu einer Bedrohungslage.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 9.20 Uhr bei einem Unternehmen in der Hummelstraße ein anonymer Brief ein. Der unbekannte Verfasser drohte dem Unternehmen damit, dort Schaden anrichten zu wollen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Einsatzkräfte sperrten den Bereich um das Gebäude ab. Etwa zehn Angestellte befanden sich in den Räumlichkeiten. Nachdem das Gebäude evakuiert war, durchsuchte es die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten nichts was in Verbindung mit dem Schreiben gebracht werden konnte. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen war auch die Bahnstrecke gesperrt. Gegen 10.50 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Danach konnte das Gebäude wieder betreten werden. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Verfasser dauern an.

