POL-UL: (BC) Laupheim - Drei Personen nach Einbruch in die Musikschule festgenommen

In die Musikschule in der Ulmer Straße wurde in der Vergangenheit bereits des Öfteren eingebrochen. In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten starke Polizeikräfte aus Ulm, Biberach, Laupheim und von der Hundestaffel drei Personen nach einem erneuten Einbruch festnehmen. Als die Einbrecher die Polizei erkannten, flüchteten bzw. versteckten sie sich im Gebäude. Der Polizeihund konnte das Versteck jedoch schnell ausfindet machen, so dass die Beamten die Täter festnehmen konnten.

