Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mann weigert sich das Polizeirevier zu verlassen

Ulm (ots)

Ein 33-jähriger Mann wurde am Freitag, gegen 20.00 Uhr zur Personalienfeststellung auf das Polizeirevier verbracht. Er hatte zuvor in der Ludwig-Lang-Straße ein Motorrad umgetreten und dieses dabei beschädigt. Nach der Anzeigenaufnahme durfte er nach Hause gehen. Er weigerte sich jedoch das Polizeigebäude zu verlassen. Nach mehrmaliger Aufforderung wurde er dann durch die Beamten vor die Tür gesetzt und der Gewahrsam angedroht. Dies hat den Mann nicht beeindruckt und er betrat erneut das Polizeirevier. Er wurde in Gewahrsam genommen und in die Zelle gebracht. Dort schlug er gegen die Fenstergitter und sprang gegen die Tür. Erst der Einsatz von Pfefferspray führte zur Beruhigung. Gegen 03.00 Uhr konnte er dann aus dem Gewahrsam entlassen werden.

