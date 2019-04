Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(UL) Region - Trickbetrüger rufen an /

Ulm (ots)

Am Donnerstag gaben sich Betrüger ohne Erfolg als "Falsche Polizeibeamte" und "Enkel" aus.

Die Betrüger riefen am Donnerstag fünf Mal tagsüber bei älteren Menschen in Albershausen, Bad Ditzenbach Ebersbach und Ulm an. Die unbekannten Anrufer gaben sich allesamt als "Enkel" aus. Sie gaben vor, Geld für einen Immobilienkauf zu benötigen. Die Angerufenen durchschauten die Masche und verständigten die Polizei.

In Ulm verzeichnete die Polizei in den frühen Nachtstunden zwischen 21 und 22 Uhr Anrufe von "Falschen Polizeibeamten". Vier Mal versuchten die Betrüger ihr Glück. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus. Die Unbekannten teilten mit, dass angeblich Einbrecher gefasst wurden. Es wären Notizen mit den Adressen der Angerufenen gefunden worden. Danach wurden Fragen gestellt, ob sich im Haus Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände befinden würden. Die Angerufenen schöpften Verdacht und reagierten richtig. Sie beendeten die Gespräche und riefen bei der echten Polizei an.

Achtung: Betrüger können diese Nummern manipulieren. Die Polizei verwendet die 110 nicht für Anrufe!

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter. Sprechen Sie nicht am Telefon über ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion.

Wichtige Tipps zum Schutz vor Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

