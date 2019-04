Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Eingeschlafen

Am Dienstag geriet ein Auto in Laupheim in den Gegenverkehr.

Gegen 16.30 Uhr war ein 19- Jähriger auf der Straße von Schöneburg nach Schwendi unterwegs. Ihn übermannte die Müdigkeit und er geriet mit seinem Ford nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Ein Mazda kam ihm entgegen. Der 58-Jährige bemerkte das Auto auf seiner Fahrbahn. Er wich nach rechts aus. Die Autos berührten sich nicht. Alle Insassen blieben unverletzt. Allerdings fuhr der Mazda gegen einen Leitpfosten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 3.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert Fahrer auf, jederzeit körperlich fit zu bleiben. Übermüdung und der damit verbundene Sekundenschlaf gilt als Mangel und führt in der Regel zu einer Strafanzeige. Zudem drohen Unfälle mit schweren Folgen für den Fahrer und Dritte. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

