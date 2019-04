Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) (GP) (HDH) (UL) Region - Berauschte Fahrer

Sechs Männer waren von Dienstag auf Mittwoch mit Drogen und Alkohol unterwegs.

Ulm (ots)

(BC) Gegen 12.30 Uhr war ein 23-Jähriger in Riedlingen unterwegs. Die Polizei hielt den Mann in der Friedhofstraße an. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der VW-Fahrer Drogen konsumiert hatte. Der Mann musste Blut abgeben. Dieses wird noch ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen und wieviel davon der 23-Jährige genommen hat.

Ein Toyota-Fahrer war gegen 23.15 Uhr in Biberach unterwegs. Die Polizei kontrollierte den 18-Jährigen in der Waldseer Straße. Hierbei bemerkten die Beamten Anzeichen dafür, dass der Mann Drogen genommen hat. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben.

Ähnlich erging es einem 23- Jährigen. Er war gegen 3.15 Uhr zwischen Ertingen und Riedlingen unterwegs. Die Polizei hielt den Mann an, da er zu schnell gefahren war. Bei der Kontrolle zeigte der Mann einen gefälschten Führerschein vor. Zudem hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mercedesfahrer unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Test bestätigte den Verdacht. Ein Arzt nahm ihm im Krankenhaus Blut ab.

(GP) Gegen 00 Uhr kontrollierte die Polizei einen Mercedes-Fahrer in Göppingen. Bei der Kontrolle in der Roßbachstraße hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 47- Jährige Drogen konsumiert hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste in einem Krankenhaus Blut abgeben.

(HDH) Mit einem Leichtmobil war ein 57- Jähriger in Giengen unterwegs. Die Polizei stoppte ihn gegen 21.45 Uhr in der Hermaringer Straße. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte.

(UL) Gegen 00.45 Uhr war ein 31- Jähriger in Laichingen unterwegs. Die Polizei kontrollierte ihn in der Straße Am Bleichberg. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Opel-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann musste in einem Krankenhaus Blut abgeben.

Die Männer mussten alle das Auto stehen lassen und sehen Anzeigen entgegen.

Hinweis der Polizei: Besonders im Straßenverkehr stellen Personen unter Drogeneinfluss eine besondere Gefährdung dar. Aufgrund beschränkter Wahrnehmungsfähigkeit ist ein sicheres Führen von Kraftfahrzeugen nicht mehr möglich. Dabei gefährden die "berauschten" Fahrer nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitmenschen. Nicht umsonst erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr körperliche und geistige Fitness!

Anna Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

