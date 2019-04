Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag erlitt eine Rollerfahrerin bei einem Unfall schwere Verletzungen.

Die 18-Jährige war gegen 14 Uhr in der Bärenstraße Richtung Brunnenstraße unterwegs. An der Kreuzung Lerchenberger Straße kam von rechts eine 61-jährige Opel-Fahrerin. Die Rollerfahrerin missachtete die Vorfahrt und fuhr mit ihrer Piaggio gegen den Opel. Sie und ihr 17-jähriger Sozius stürzten über die Haube auf die Straße. Die Fahrerin erlitt hierbei schwere, ihr Sozius leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Der Opel wurde abgeschleppt. Laut Polizeiangaben beträgt der Sachschaden an den Fahrzeugen rund 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung mahnt zu ständiger Vorsicht. Jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben.

