Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Schwerer Verkehrsunfall; 86-jährige verunglückt tödlich

Ulm (ots)

Schwerste Folgen hatte ein Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1230 zwischen den Ortschaften Berghülen und Blaubeuren ereignet hat. Eine 86-jährige Frau war mit ihrem Opel Corsa von Berghülen kommend in Richtung Blaubeuren unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Corsa zunächst leicht mit einem entgegenkommenden Kleintransporter eines 61Jahre alten Mannes. Im weiteren Unfallverlauf kam es dann zur frontalen Kollision zwischen dem Opel Corsa und einem VW Passat, welcher direkt hinter dem Kleintransporter fuhr. Die 86-jährige Frau und die 44-jährige Passat-Lenkerin zogen sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu und wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Beide mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus den Fahrzeugwracks befreit werden. Hiernach wurden sie mit zwei Rettungshubschraubern in entsprechende Kliniken verbracht. Der 61-jährige Fahrer des Lieferwagens kam mit leichten Verletzungen davon. Trotz aller ärztlichen Bemühungen erlag die 86-jährige in der Klinik ihren schwersten Verletzungen. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Unfallstelle war bis 19:00 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei war am Unglücksort ein Großaufgebot von Rettungskräften im Einsatz.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 0587704

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell