Zwei Personen wurden am Sonntag bei einem Unfall mit einer Kutsche in der Nähe von Kemnat schwer verletzt.

Ein 75-Jähriger fuhr kurz vor 17 Uhr mit seiner Kutsche auf einem Feldweg bei Kemnat. Plötzlich scheuten die Pferde und gingen durch. Die Kutsche geriet in einen Acker und kippte. Der Mann und seine 74-jährige Begleiterin stürzten aus der Kutsche. Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Schaden an der Kutsche beträgt etwa 500 Euro. Warum die Pferde scheuten ist unklar.

