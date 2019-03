Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Motorradfahrt endet im Krankenhaus

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Sonntag bei Dettingen.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr startete ein 56-Jähriger eine Motorradtour. Kurze Zeit später fuhr er in der Kreisverkehr auf der Umgehungsstraße. Der Mann verlor die Kontrolle über seine BMW. Er stürzte auf die Straße. Bei dem Sturz wurde der Fahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Der Frühling kommt näher und die Motorradsaison startet bald wieder. Die Polizei mahnt zur Vorsicht. Oft werden Motorradfahrer schnell übersehen, was leider schwere Folgen haben kann. Deshalb bittet die Polizei sowohl Auto- als auch Motorradfahrer besonders aufmerksam zu sein und sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Des Weiteren gibt es für Motorradfahrer diverse Möglichkeiten, wie man leichter gesehen wird. Informationen hierzu findet man unter www.gib-acht-im-verkehr.de. Für Personen die länger nichtmehr auf ihrem Motorrad gesessen sind, empfiehlt die Polizei ein Fahrsicherheitstraining. Dieses kann zum Beispiel bei der Verkehrswacht absolviert werden. Und wenn es dann doch zum Unfall kommt, ist eine gute Sicherheitsausstattung überlebenswichtig.

