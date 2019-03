Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Einbrecher kommt über Terrasse

Am Donnerstag brach ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Salach ein.

Das Gebäude in der Hohenstaufenstraße suchte der Dieb zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr heim. Mit einem Werkzeug hebelte er eine Tür auf und ging in das Gebäude. Er fand Schmuck und Elektrogeräte. Das nahm er mit und verschwand. Die Polizei (Tel. 07161/8510) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise. Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Salach und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

