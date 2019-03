Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Fahrtende nach Kontrolle

In Langenau zog die Polizei am Donnerstag ein Auto aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Polizisten kontrollierten am Vormittag den Verkehr in der Olgastraße. Kurz vor 11 Uhr hielten sie einen Kleinlaster an. Schon die Frage nach dem Führerschein konnte der Fahrer nicht hinreichend beantworten. Denn er hatte für das Fahrzeug keinen Führerschein. Der 34-Jährige musste anschließend das Steuer seinem Beifahrer überlassen. Warum der nicht von Anfang den Laster lenkte, kann die Polizei bislang nicht beantworten. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Polizei hat zur Beginn der Fasnet angekündigt, verstärkt zu kontrollieren. Jetzt, am Höhepunkt der "tollen Tage", verstärkt sie diese Kontrollen nochmals. So will die Polizei für mehr Sicherheit auf den Straße sorgen.

++++++++++ 0385074

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell