Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Ein 20-Jähriger verletzte am Montag in Mühlhausen seinen Arbeitskollegen schwer.

Ulm (ots)

Wie die Behörden mitteilen, gerieten der Verdächtige und der 22-jährige Verletzte nach Schichtende in Streit. Der sei in eine tätliche Auseinandersetzung gemündet. In der Folge soll der Jüngere seinem Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand in den Kopf gestoßen haben. Hierbei wurde die Schädeldecke durchbrochen. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Verdächtigen noch in der Tatnacht an seiner Wohnanschrift in Göppingen fest. Heute Vormittag erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Bei dem 20-Jährigen fanden die Ermittler bei der Festnahme einen Schraubendreher. Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handelt sollen jetzt kriminaltechnische Untersuchungen ergeben.

+++++++0361668

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell