POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Verbranntes Papier löste einen Brandalarm aus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Feuerwehr zu einer Firma in der Industriestraße ausrücken. Vor Ort konnte zunächst nur Brandgeruch aber keine Feuerstelle festgestellt werden. Bei der weiteren Überprüfung wurde ein Radiator entdeckt. Über diesem waren mehrere angebrannte Papierblätter an der Wand befestigt. Da durch den Brand auch die Wand beschädigt wurde, wird der Schaden auf 10.000EUR geschätzt. Es war die Feuerwehr aus Bad Überkingen und aus Hausen eingesetzt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernahm das Polizeirevier Geislingen.

