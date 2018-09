Ulm (ots) - Der 28-Jährige hielt gegen 19 Uhr in der Werastraße am rechten Fahrbahnrand an. Als er aus seinem BMW aussteigen wollte, passte er nicht auf. Ein vorbeifahrender Renault prallte gegen die Türe, die 20-jährige Fahrerin hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Die Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro.

