POL-UL: (HDH)Steinheim am Albuch - Junge Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum

Am Sonntagmorgen, gegen 10.15 Uhr, fuhr eine 20-Jährige auf der B466 von Söhnstetten kommend in Richtung Heidenheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie kurz vor der Abzweigung nach Heuchstetten zunächst nach rechts auf den Grünstreifen. Die Lenkerin steuerte dagegen und kam dann in Folge nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie gegen einen Baum. Die Fahrerin konnte noch selber das Auto verlassen, wurde aber schwer verletzt in eine Klinik gefahren. Am Opel entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000EUR.

