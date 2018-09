POL-UL: (BC) Riedlingen - illegale Entsorgung von Lebensmittel in der Donau und im Wald

Ulm (ots) - Am Samstagvormittag staunten viele Passanten in Riedlingen nicht schlecht, als sie feststellten, dass im Bereich der Holzbrücke die gesamte Breite der Donau mit Backwaren übersät war. Ebenso wurde am Spätnachmittag in Mittelbiberach ca. 50 Kg verdorbenes Hackfleisch und Steaks in Plastikbeutel aufgefunden. Hinweise auf die Verursacher der Müllablagerungen sind derzeit noch nicht bekannt.

