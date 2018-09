POL-UL: (BC) Uttenweiler - abgestellter Motorroller fing Feuer - hohe Sachschaden

Ulm (ots) - Am Samstag stellte ein Rollerbesitzer nach einer Ausfahrt sein Fahrzeug in dessen Garage ab. Wenige Minuten später, stellte er entsetzt fest, dass der Roller brannte. Trotz des beherzten Eingreifens des Besitzers breitete sich das Feuer rasch aus. Die eingesetzten Wehren konnten den Brand löschen. Personen kamen nicht zu schaden. Es entstand am Garagengebäude und an den geparkten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 60.000 Euro

