POL-UL: (HDH) Heidenheim/Schnaitheim - Motorrad prallt in querstehenden Lieferwagen

Ulm (ots) - Am Samstag gegen 09.00 Uhr wurden Backwaren in der Straße "Am Rathaus" angeliefert. Zu diesem Zweck rangierte der Lieferwagen und musste dabei kurzfristig die Fahrbahn blockieren. Aus Richtung B 19 fuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer in Richtung Bahnübergang. Am Ende der Rechtskurve sah er den querstehenden Lieferwagen und leitete ein Bremsmanöver ein. Trotzdem konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in die Fahrzeugseite des Lieferwagens. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste in einer Klinik aufgenommen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4 000 Euro geschätzt.

