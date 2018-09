Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, machte sich der Unbekannte im Braunenweg zu schaffen. Nachdem er sich tagsüber auf die Terrasse geschlichen hatte, hebelte er dort die Tür auf. Der Einbrecher durchsuchte alle Räume des Hauses. Dabei fand er den Schmuck der Bewohner. Den packte er ein und verschwand damit. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht den Täter. Dazu sicherten die Polizisten die Spuren der Tat. Und sie suchen Zeugen. Die Ermittler fragen:

- Wer hat am Donnerstag im Nellinger Braunenweg verdächtige Personen gesehen? - Wem fielen in der Nähe fremde Fahrzeuge auf? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Nellingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Oder am 16. September auf dem Ulmer Münsterplatz. Dort steht im Rahmen des Ulmer Sicherheitstags auch das Beratungsfahrzeug der Polizei. Die Polizei und ihre Partner geben an diesem Tat viele Tipps zur Sicherheit. Wer gut aufpasst und sich am Quiz beteiligt kann auch einen Mitflug im Polizeihubschrauber gewinnen. Mehr Infos unter www.polizei-ulm.de.

