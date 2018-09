Ulm (ots) - Wie berichtet hatte die Frau am 24. August ihre Wohnung verlassen. Sie wolle Einkaufen zu gehen, sagte sie. Seither war sie verschwunden. Polizei und Rettungshundestaffeln suchten sofort und in den folgenden Tagen mit vielen Kräften nach der Vermissten. Auch mit dem Hubschrauber. Gleichzeitig ermittelte die Kriminalpolizei. Zuletzt meldete eine Zeugin, dass sie sie Vermisste am Tag des Verschwindens nördlich Dürnau gesehen habe. Deshalb suchte die Polizei dort mit vielen Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz. In einem Bachbett an einer Stelle, die von außen nicht einsehbar ist, fanden die Polizisten am Donnerstagnachmittag dort eine Leiche. Im Zuge der Spurensicherung durch die Kriminalpolizei fanden die Kriminaltechniker bei der Leiche Hinweise, dass es sich um die Vermisste handelt. Das bestätigten die weiteren Überprüfungen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter am Tod der Frau liegen nicht vor.

Hinweis: Das Polizeipräsidium Ulm dankt den Medien für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Wir bitten Sie auch aus Respekt vor der Verstorbenen, das Bild der Vermissten aus Ihren Online-Auftritten zu löschen.

