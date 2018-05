Ulm (ots) - Der 73-Jährige radelte an der Landesstraße von Winzingen her am Steinernen Kreuz. Hier stürzte er kurz vor 11 Uhr mit seinem Fahrrad. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, auch am Kopf. Einen Helm hatte der Mann nicht auf. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt die genaue Ursache des Unfalls.

Von jährlich über 70.000 verletzten Radlern erleidet etwa ein Drittel gefährliche Schädelhirnverletzungen. Die Hälfte der getöteten Radler stirbt an einer Kopfverletzung. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

