POL-UL: (GP) Drackenstein - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Kiloweise Drogen beschlagnahmt /

Ulm (ots) - Seit Ende vergangener Woche befindet sich ein 36-Jähriger in einer Justizvollzugsanstalt. Ihm wird vorgeworfen Drogen angebaut und sie dann weiterverkauft zu haben.

Den Stein ins Rollen brachten aufmerksame Zeugen. Diese teilten der Polizei Anfang vergangener Woche mit, dass aus einer Drackensteiner Wohnung der Geruch von Drogen strömen würde. Die Polizei nahm deshalb die Ermittlungen auf.

Die Ermittler erwirkten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und suchten Ende vergangener Woche in der Wohnung des Tatverdächtigen nach Beweismitteln. Die hatten sie schnell gefunden: Der Mann baute auf einer Indoorplantage Marihuana an. Teilweise hatten die Pflanzen schon eine Höhe von ungefähr 2 Metern erreicht. Außerdem fanden die Polizisten Marihuanablüten und -blätter. Die Kriminalisten stellten die Drogen sicher. Die Beamten wogen die Beweismittel und mussten feststellen, dass sie insgesamt rund 15 Kilogramm beschlagnahmt hatten.

Der Tatverdächtige wurde noch am Freitag dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl gegen den 36-Jährigen. Der befindet sich jetzt in einem Gefängnis. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

