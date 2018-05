Ulm (ots) - In der Biberacher Straße brachen die Unbekannten die Tür zu einem Gebäude auf. Darin versuchten sie sich an einem Tresor. Weil sie nicht an ihr Ziel kamen, mussten sich die Täter mit wenige Euro aus einer Kasse begnügen. Mit Hunderten Euro liegt der Sachschaden der Einbrecher um ein Vielfaches höher.

Vielleicht dieselben Täter waren auch in einem Jugendtreff in der Nähe. Auch hier wurde eine Tür aufgebrochen. Ob die Unbekannten überhaupt etwas Wertvolles fanden, ist noch nicht bekannt.

In beiden Fällen sicherte die Polizei die Spuren und ermittelt jetzt wegen der schweren Diebstähle (Hinweistelefon: 07392/96300).

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Schwendi und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

