Ulm (ots) - In den Nachmittagsstunden demonstrierten mehrere Hundert Teilnehmer in der Geislinger Innenstadt. Auf der Umzugsstrecke beleidigte eine Frau die Demonstranten. Die Beleidigungen hatten politischen Hintergrund. Die Ordner griffen ein und sorgten so zusammen mit der Polizei dafür, dass die Veranstaltung friedlich weiterlaufen konnte. Auch in der Nähe der Moschee provozierten Zuschauer die Demonstranten. Auch hier sorgten Ordner und Polizei für die Sicherheit der Teilnehmer der Veranstaltung.

Die Geislinger Polizei sowie die Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen nicht nur die Frau, die die Demonstranten beleidigt hat. Von ihr wissen die Beamten, dass sie ein Kopftuch getragen hatte und zwischen 40 und 45 Jahren alt sein soll. Sie ermitteln auch den genauen Tatablauf. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob es auf der Umzugsstrecke zu weiteren Straftaten gekommen ist.

