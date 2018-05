Ulm (ots) - Ein Täter drückte die Schiebetüre aus Glas zu dem Geschäft in der Buchauer Straße aus der Verankerung. Dann drückte er die Türe nach innen. So kam der Einbrecher in den Verkaufsraum. In dem Raum brach er zwei Kassen auf. Der Täter durchsuchte die Räume des Geschäfts. Er öffnete Schränke und Schubladen. Was der Täter erbeutete muss noch ermittelt werden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Beamten des Polizeipostens Wiblingen (Tel.: 0731/401750) ermitteln in diesem Fall.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Wiblingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++0789009

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell