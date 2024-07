Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter Fahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Sturz hat sich am frühen Samstagmorgen (06.07.2024) ein 29 Jahre alter Mann in der Zahn-Nopper-Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der 29-Jährige war mit seinem E-Scooter gegen 04.30 Uhr in Richtung Stammheimer Straße unterwegs, als er auf den Bordstein fahren wollte und hierbei stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass der Gestürzte unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Zeugen und insbesondere der Fahrer eines weißen Pkw, der hinter dem Mann gefahren sein soll, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell