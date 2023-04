Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Akkus aus E-Bikes gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (25.04.2023) die Akkus von zwei E-Bikes gestohlen, die in einem Hinterhof am Theoderichweg standen. Der 32 Jahre alte Besitzer schloss die beiden E-Bikes gegen 19.00 Uhr an dem hinter dem Haus befindlichen Fahrradständer an. Am nächsten Morgen stellte er dann gegen 08.00 Uhr fest, dass die beiden Akkus im Gesamtwert von zirka 1.500 Euro aus den an den E-Bikes angebrachten Halterungen herausgebrochen wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell