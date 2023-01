POL-S: Mutmaßliche Diebe brechen Getränkekühlschrank auf - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (26.01.2023) einen 24 Jahre alten Mann in der Lautenschlagerstraße festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Beamte beobachteten gegen 17.30 Uhr, wie der 24-Jährige mutmaßliches Rauschgift an einen Unbekannten übergab. Sie kontrollierten daraufhin den 24-Jährigen und fanden bei ihm über elf Gramm in Klemmtütchen verpacktes ...

