Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (09.10.2021) ist gegen 01.50 Uhr ein in der Straße Am Neckartor geparkter Pkw Mercedes C-Klasse aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Das in einer Parkbucht abgestellte Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt zirka 40.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell