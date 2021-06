Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenlaube in Brand geraten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In einem Garten an der Naumannstraße ist am Freitagabend (25.06.2021) eine Gartenlaube in Brand geraten. Gemäß Zeugenaussagen soll ein Anwohner in seinem Garten Unkraut mit einem Abflammgerät abgebrannt haben. Gegen 20.45 Uhr fing die Gartenlaube des Nachbars, die sich direkt an der Grundstücksgrenze befindet, sowie diverse Geräte in dem Häuschen Feuer. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und meldete gegen 21.20 Uhr "Feuer aus". Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

