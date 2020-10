Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 29 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagnachmittag (05.10.2020) auf der Löwentorstraße mit einer Stadtbahn kollidiert. Die Frau fuhr gegen 13.45 Uhr mit ihrer grauen Mercedes A-Klasse auf der Löwentorstraße in Fahrtrichtung Hallschlag. Kurz vor der Stadtbahnhaltestelle Riethmüllerhaus übersah sie offenbar an der Einfahrt zu einem Kreisverkehr eine rote Ampel. Hier kollidierte sie mit der von links nahenden Stadtbahn der Linie U12 in Fahrtrichtung Remseck, welche dort die Straße querte. Dabei wurde das Auto einige Meter mitgeschleift, bevor es mit der Bahn zum Stillstand kam, die Fahrerin verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Löwentorstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

