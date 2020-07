Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Graffitisprayerin vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (07.07.2020) eine 17 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, mehrere Hauswände mit Farbe beschmiert zu haben. Ein Zeuge alarmierte gegen 22.30 Uhr die Polizei, da er hören und sehen konnte, wie zwei Personen ein Gebäude, das zur Seilbahn gehört, mit Graffiti besprühten. Er verfolgte die Tatverdächtigen bis zu einem Lebensmittelmarkt an der Böblinger Straße, dessen Außenfassade sie ebenfalls besudelten. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Personen zunächst, die Polizisten nahmen die 17-Jährige allerdings wenig später fest. Der zweite Täter konnte unerkannt entkommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Jugendliche an ihren Vater. Beim Verlassen des Polizeireviers beleidigte die Tatverdächtige einen Beamten. Sie muss nun neben Schadensersatzforderungen mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung rechnen. Zeugen, die Angaben zum zweiten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter +4971189905778 zu melden.

