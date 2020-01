Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomat gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag (23.01.2020) in der Österfeldstraße einen an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten gestohlen. Die Täter entfernten den an der Fassade befestigten Automaten gegen 03.00 Uhr auf unbekannte Weise. Ein Zeuge, der durch die Geräusche erwacht war, konnte eine helle Schräghecklimousine Richtung Brommerstraße wegfahren sehen. Die Hauswand wurde beim Entfernen des Automaten beschädigt, der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

