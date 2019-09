Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag (20.09.2019) zwei Fahrzeuge gestohlen. In der Reichenhaller Straße stahlen Unbekannte zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr am Folgetag einen weinroten Multiroller der Marke Piaggio, der mit eingerastetem Lenkradschloss in der Nähe zur Kreuznacher Straße abgestellt war. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Im Herzkirschenweg stahlen unbekannte Täter zwischen 23.55 Uhr und 07.30 Uhr einen schwarzen Mercedes Viano, der am Straßenrand abgestellt war. Im Fahrzeug befanden sich Elektrogeräte, Bargeld und Schlüssel. Die Täter entkamen jeweils unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 mit dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße oder unter der Telefonnummer +4971189903700 mit dem Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße ein Verbindung zu setzen.

