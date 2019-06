Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (07.06.2019) in einem Kaufhaus an der Königstraße einen Trainingsanzug gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Der Mann betrat gegen 11.15 Uhr das Geschäft und steckte den Trainingsanzug im Wert von ca. 150 Euro in seinen Rucksack. Der Ladendetektiv sprach den Mann daraufhin an und wollte ihn aufhalten. Der Mann trat, nachdem er den Detektiv weggestoßen hatte, die Flucht an. Der Ladendetektiv beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: zirka 20 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und dunkle Hautfarbe. Er war mit einer weißen Jacke mit grünen Applikationen im Schulterbereich sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

